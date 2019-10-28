Усі заняття безкоштовні: як у Миколаєві виховують чемпіонів-синхроністів

28 жовтня у Миколаєві завершальний день чемпіонату України з синхронного плавання серед дітей Українська зіронька. Разом з дівчатами виступають і хлопчики, серед представників сильної статі синхронне плавання набуває популярності.

Участь у змаганні беруть 16 команд, які є представниками п’яти найсильніших шкіл країни. Серед вболівальників переважно батьки юних спортсменів.

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Аби точно відтворити у воді трихвилинний виступ, необхідно вивчити і відпрацювати десятки рухів.

Танці у воді стають популярними і серед хлопців. На олімпійських іграх їх поки немає, а на міжнародних змаганнях вже виступають змішані дуети.

Синхронне плавання – це не тільки грація у воді, а вміння пірнати і затримувати подих. Діти виростають дисциплінованими, активними і розумними. Навчаються програвати, боротися і перемагати.

В Миколаївській області Федерація синхронного плавання працює з 2011 року у басейні Водолій. Ще кілька років тому його закривали на опалювальний сезон, а діти, аби не зупиняти тренування, переїжджали до інших міст.

Щоб не розгубити залишки спортивних талантів у Миколаєві, утримання спортивної школи повністю взяло на себе місто. Всі заняття спортсменів безкоштовні. Басейн на зиму не зачиняється і діти тренуються без перерви.

Такі старання одразу позначилися на результатах у міжнародних змаганнях, на минулих Олімпійських іграх українські синхроністки посіли четверте місце.

Нагадаємо, українки завоювали першу медаль на водному чемпіонаті світу.

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