Устриці українського виробництва: де вирощують і ціна дегустації

У Тилігульському лимані на Миколаївщині відроджують виробництво устриць.

На фермі досліджують, як росте французька личинка в наших умовах і чи не зашкоджує молюск іншим мешканцям водойми. Перші висновки науковців позитивні. Тепер проект потрібно узгодити в міністерстві екології. Тим часом на фермі вже привчають туристів до нового продукту.

Туристичні фірми звозять до ферми гурманів. З Одеси поїздка, дегустація з вином і мандрівка лиманом коштує 400 гривень. Правильно їсти незвичний для українців продукт, вчать у звичайному павільйоні на піщаній косі поблизу села Новоукраїнка.

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На майстер-класі навчать, як обирати для свого столу устриці та правильно їх відкривати. На перший погляд це не складно, потрібно лиш набити руку.

Місце для розведення українських устриць обрали не випадково. Тилігульський лиман і його береги – природний парк. Він чистий і прозорий. Тож, французькі молюски за два роки росту у піщаному лимані набудуть особливого смаку.

Як впливає розведення устриць на лиман, досліджують другий рік. Науковці впевнені, що цей бізнес ще й покращить стан водойми. Молюски харчуються планктоном, тож очищують воду.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як обрати овочі та фрукти і не отруїтися хімікатами.

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