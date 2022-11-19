Уся робота – суцільна надзвичайна ситуація: як рятувальники щодня ризикують своїм життям

Для рятувальників ризикувати своїм життям заради інших ще до повномасштабної війни було звичною справою.

Але нинішні масовані обстріли українських міст перетворили працівників ДСНС на справжніх залізних лицарів. Вони йдуть у самісіньке пекло не лише вогню, а й ракетних ударів, розуміючи, що прилетіти може щохвилини.

Так, під час однієї з ворожих атак на Київ рятувальники витягли з-під завалів не лише 19 жителів будинку, а й самі опинилися в епіцентрі атаки дронами-камікадзе. Один із досить великих уламків навіть впав за пів метра від працівника ДСНС.

Із початком війни робота рятувальників – суцільна надзвичайна ситуація. І щомиті – ризик для життя. Але вони кажуть, що такий їхній фронт. Тому тут не час відступати чи вагатись.

Разом із людьми рятувальники сьогодні переживають і драми втрат, і щастя спасіння. Вони часто уособлюють останню надію на порятунок. Тому підвести просто неможливо. Хоча й самі ходять по краю.

Рятувальники зізнаються, що у багатьох із них вже є другий день народження. У кожного є свої історії про те, як доля вберегла від смерті. Але жоден з них не вважає себе героєм.

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