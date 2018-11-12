Усик повернувся в Україну! Як зустрічали абсолютного чемпіона світу з боксу

До України повернувся абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. В ніч проти неділі в Манчестері український боксер захистив свої титули ефектно нокаутувавши британця Тоні Белью. Завдяки цій перемозі, Усик увірвався до трійки найкращих боксерів світу за версією BoxRec.

Попри те, що Усик переміг британця Белью та фактично завершив його кар’єру, на острові українець здобув авторитет. Його впізнавали на вулиці та на стадіоні. Сіті переміг Юнайтед, а після гри Усик на запрошення іншого українця гравця городян Олександра Зінченка зайшов привітати переможців до роздягальні команди.

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2018 ледь не найскладніший рік у кар’єрі Олександра. Одразу три ключових поєдинки, які завершились перемогами і підняли українця до вершини світового боксу. На питання чи готовий Усик дебютувати у надважкому дивізіоні, де тривалий час домінували брати Клички, він поки відмовчується. Зізнається, нині хоче, насамперед, добре відпочити.

До слова, Усик потрапив до трійки найкращих боксерів світу.

Опубліковано Листопад, 12 в 20:14



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