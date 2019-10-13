Усик – Візерспун: як пройшов бій та якою була підтримка українця у США

Вінтраст Арена в Чикаго на один вечір стала абсолютно українською. Потужну підтримку Олександрові Усику у дебютному поєдинку у надважкому дивізіоні гарантувала українська діаспора. Також чимало фанатів приїхало з України та Канади. Загалом з 10 тис. глядачів на Вінтраст Арені було більше половини з українським корінням.

За кілька годин до бою Усика біля арени було чути лише українську мову. Українці, загорнуті в національні прапори та у футболках із портретом Усика, сходилися до арени.

Шалена підтримка українців з перших хвилин погнала Усика вперед. Олександр кілька місяців готувався до іншого суперника, тому початок бою присвятив розвідці.

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Усик швидко призвичаївся до Візерспуна. Поволі його удари ставали все важчими, атаки – небезпечнішими. До середини бою перевага Олександра стала тотальною. Його не зупиняли потужні випади Візерспуна, який водночас мужньо приймав на себе всі удари і стояв. Так тривало до сьомого раунду. На восьмий американець уже не вийшов. Лікар припинив бій.

Дебют Усика у супертяжах виявився вдалим. Тепер Олександр планує провести ще один бій, а потім битися за титул чемпіона світу. Ймовірно, це буде переможець грудневої дуелі Ентоні Джошуа – Енді Руїз.

А поки Усик планує відпочити із сім’єю у Маямі і відвідати бій Олександра Гвоздика. На кону – два чемпіонські пояси у напівважкій вазі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Усик з перемоги над Візерспуном дебютував у хевівейті.

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