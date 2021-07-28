Увагу привернув незвичний гул: діти стали очевидцями падіння літака на Прикарпатті

28 липня на Прикарпатті літак впав на будинок. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений льотчик Ігор Табанюк і троє американських туристів.

Як падав літак, побачили двоє дітей, які були надворі. Їхню увагу привернув незвичний гул із неба. Хлопчик Матвій пригадує, що коли летів літак, то був дуже сильний звук.

Він відразу побіг в дім кликати батьків, які живуть по сусідству із місцем авіатрощі. Ще один місцевий житель говорить, що спочатку сусіди почали йти до брами. Але за кілька хвилин відбувся вибух і очевидці вирішили чекати рятувальників.

Чеський спортивний легкомоторний літак впав на подвір’я та зачепив житловий дім. Його мешканці дивом не постраждали. Вони були у будинку, але встигли вибігти майже одразу. А ось сама будівля спалахнула і зазнала значного руйнування.

Відомо, що літак на момент падіння виконував шостий рейс з туристами. Наразі розпочате кримінальне провадження щодо порушення льотних правил. Серед основних версій авіакатастрофи на Прикарпатті – порушення пілотом правил безпеки та технічні неполадки.

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