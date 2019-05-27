В аеропорту Бориспіль відкрили першу чергу 4-поверхового паркінгу

В аеропорту Бориспіль відкрили першу чергу довгоочікуваного чотириповерхового паркінгу біля термінала D.

Його будівництво розпочали ще 2011 року і двічі заморожували. Відтепер в аеропорту на 13 паркувальних майданчиках можна розмістити понад 4 тис. автомобілів, але і цього для міжнародного термінала замало.

У планах керівництва відкрити найближчими роками другу чергу паркування ще на тисячу машиномісць. Зволікати із запуском, кажуть, не будуть, бо крім браку місць це ще й додатковий прибуток для аеропорту.

Читайте: Поломка експреса Київ-Бориспіль: пасажиру, який запізнився на літак, виплатили $550

На 13 майданчиках ціна за паркування коливається від 15 до 40 грн за годину. На новій парковці обіцяють 30 грн за годину або 300 грн за добу. Якщо вкладетесь у 10 хвилин, щоб висадити чи забрати пасажира – платити не потрібно.

Обійшлася парковка у 440 млн грн і за 10 років має себе окупити. Вже зараз розширюють термінал D і будують автостанцію. У планах створити поряд і чотиризірковий готель на 160 номерів. Триває також і боротьба з незаконними таксистами. Кілька разів на місяць проводяться рейди з поліцією, де штрафують порушників.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що 31 березня в аеропорту Бориспіль відкрили термінал F.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.