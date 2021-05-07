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В Африці може бути новий спалах Covid-19

Новий масштабний спалах коронавірусу може статися в Африці – попереджають у ВООЗ. Адже на континенті дуже повільно розгортається кампанія вакцинації.

Значну частину препаратів в Африку мала поставити Індія, яка  зараз працює лише на потреби свого  ринку. В країні рекорд інфікувань – понад 414 тисяч. Кількість смертей другий день поспіль майже 4 тисячі.

Сплеск недуги і в сусідньому Непалі. Тут – 9 тисяч інфікувань. Непал закрив авіасполучення і просить міжнародної допомоги. Через жорсткий карантин із Гімалаїв  не можуть вибратися кілька українських туристів.

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Туреччині, завдяки локдауну, захворюваність спадає – за минулу добу трохи більше 22-х тисяч недужих. Від сьогодні у країні запрацювали додаткові обмеження. Магазинам дозволили  продавати лише товари першої необхідності.

Польща з 15 травня хоче скасувати масковий режим на вулиці. Вже завтра мають відкритися готелі. Ще за тиждень – дитячі садки, ресторани і кафе. А сусідня Німеччина оголосила, що їй вдалося зупинити третю хвилю коронавірусу. Захворюваність на COVID-19 знижується у всіх вікових групах – повідомили у німецькому МОЗ.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, коли зможуть вакцинуватися ті, хто стоїть у черзі на вакцинування від Covid-19. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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