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Факти / Відео / Україна

В армійському наметі, але без черг: як голосують військові на фронті

Голосування на фронті розпочалося вчасно: дільниці у прифронтовій Авдіївці відкрились о 8-й ранку.

Тут все як на звичайній виборчій дільниці: є члени виборчої комісії, списки виборців, бюлетені, урни, кабіни для голосування, але все відбувається в армійському наметі і голосують тут лише військовослужбовці.

Дивіться: Як проходить голосування на дільницях у Києві

Протягом дня військових привозитимуть з передової, віддавши свій голос, вони повертатимуться на передову на бойове чергування.

На дільниці зроблено так, щоб не було черг та простоїв. Цікаво, що армія показує один з найбільших відсотків явки на голосуванні.

Нагадаємо, Факти ICTV опублікують дані екзит-полу 21 квітня о 20.00.

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