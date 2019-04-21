В армійському наметі, але без черг: як голосують військові на фронті
Голосування на фронті розпочалося вчасно: дільниці у прифронтовій Авдіївці відкрились о 8-й ранку.
Тут все як на звичайній виборчій дільниці: є члени виборчої комісії, списки виборців, бюлетені, урни, кабіни для голосування, але все відбувається в армійському наметі і голосують тут лише військовослужбовці.
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Протягом дня військових привозитимуть з передової, віддавши свій голос, вони повертатимуться на передову на бойове чергування.
На дільниці зроблено так, щоб не було черг та простоїв. Цікаво, що армія показує один з найбільших відсотків явки на голосуванні.
Нагадаємо, Факти ICTV опублікують дані екзит-полу 21 квітня о 20.00.
2019-04-21
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