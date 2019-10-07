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В австралійському супермаркеті знайшли виноград з голками всередині

Виноград, нашпигований голками виявили в супермаркеті австралійського Мельбурна. Ягоди з металевим присмаком трапилися місцевому подружжю.

На щастя, вони їх не проковтнули. Та це не вперше, коли в австралійських супермаркетах трапляється подібна історія.

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В 2018 році голки знаходили у полуниці, одна жінка потрапила до лікарні. Загалом про небезпечні ягоди повідомили кількасот людей.

Влада навіть вирішила збільшити покарання для тих, хто ховає голки у фруктах. Тепер за таку витівку загрожує не 10, а 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сіднеї невідомий вдарив жінку ножем у спину та намагався поранити інших перехожих.

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