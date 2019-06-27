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В Бурятії літак врізався у будівлю – загинули двоє пілотів, семеро людей поранені

Літак під час аварійної посадки врізався у будівлю в Росії.

Загинули двоє пілотів, семеро людей поранені. Всі пасажири літака – 42 дорослих і одна дитина – живі. Інцидент стався з Ан-24 в місті Нижньоангарську в Бурятії.

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Звідти літак вилетів до Улан-Уде. Однак у повітряного судна відмовив один із двигунів, й екіпаж вирішив повернутися.

Сідаючи, літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся з будівлею очисних споруд і загорівся.

Раніше Факти ICTV писали, що у Польщі під час авіашоу літак впав в річку, в результаті аварії загинув пілот.

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