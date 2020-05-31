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В десяти областях України з 1 червня відновлять рух електрички

1 червня в Україні відновиться залізничне сполучення. До запуску вже готові 42 поїзди. Вокзальні каси відкрилися із 27 травня. А із 1 червня квитки можна буде купити за три місяці до дати відправлення, а не за 60 днів, як було раніше.

На свої маршрути повернуться також понад 200 електричок, але не по всій Україні, а поки що лише в десяти областях, серед них – Донецька, Луганська, Харківська та Івано-Франківська. Усі пасажири повинні бути в масках.

Окрім цього, з 1 червня почнуть курсувати міжобласні автобуси. Але це теж стосується не всіх регіонів. Приміром, на Буковині та Закарпатті поки не відновлюватимуть міжобласного сполучення.

Нагадаємо, з 1 червня Закарпатська область відкриває пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною.

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