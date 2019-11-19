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В ДТП на Хмельниччині загинуло двоє осіб, ще десятеро травмовано

Масштабна ДТП сталася вранці неподалік Дунаївців Хмельницької області. Двоє людей загинули, десятеро постраждали.

За три кілометри від райцентру зіткнулися легковик і пасажирський мікроавтобус. Водій та пасажир легкової машини загинули на місці. В мікроавтобусі всі живі, але травмовані.

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Людей госпіталізували. Поліція з’ясовує обставини ДТП, одна із версій – погана видимість.

Нагадаємо, в Одесі автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик, потрапив у ДТП.

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