В ДТП на Хмельниччині загинуло двоє осіб, ще десятеро травмовано
Масштабна ДТП сталася вранці неподалік Дунаївців Хмельницької області. Двоє людей загинули, десятеро постраждали.
За три кілометри від райцентру зіткнулися легковик і пасажирський мікроавтобус. Водій та пасажир легкової машини загинули на місці. В мікроавтобусі всі живі, але травмовані.
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Людей госпіталізували. Поліція з’ясовує обставини ДТП, одна із версій – погана видимість.
Нагадаємо, в Одесі автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик, потрапив у ДТП.
2019-11-19
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