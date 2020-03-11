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В Естонії вимирають шахтарські містечка – причина та куди їдуть люди

Борги по зарплаті, екологічні проблеми, занедбані містечка та незадоволені мешканці – так можна описати не лише шахтарські регіони в Україні, але і в Європі. ЄС взяв курс на поступову відмову від використання вуглеводородів на користь відновлюваної енергії. Через це шахтарські містечка, схоже, приречені на вимирання і якоїсь глобальної програми з їхнього порятунку наразі не існує.

Екологічна політика ЄС сувора – Естонія має розвивати зелену енергетику і припинити спалювати горючий сланець. Виживуть хіба великі міста, де збудують промислові парки та знизять податки для інвесторів – особливо для охочих переробляти горючий сланець в  екологічніший продукт.

Останній рік на шахтах дуже складно. Останнім часом багатьох скоротили. Багатьом, звичайно доведеться виїхати куди-небудь.

Факти ICTV раніше писали про те, чому на Волині з 9 копалень працюють лише дві.

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