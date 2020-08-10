В Індонезії сталося виверження вулкана Сінабунг, попіл вкрив вулиці

В Індонезії сталося виверження вулкана Сінабунг. Попіл вкрив вулиці всіх населених пунктів острова Суматра. Цей вулкан найактивніший у країні. Він активізується щороку. Щоразу влада країни евакуює тисячі жителів у безпечніші райони острова.

13 січня в Еквадорі відбулося виверження вулкану Ла-Кумбре. Він знаходиться на безлюдному острові Фернандіна в західній частині Галапагоських островів.

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