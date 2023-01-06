В іранських дронах виявили деталі американських компаній: якою буде відповідь США

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів про санкції проти Ірану та американські запчастини в Шахедах.

США розглядають введення додаткових експортних обмежень через американські деталі в іранських дронах. Вони мають бути наполегливі та не імітувати роботу. Прямих постачань товарів подвійного призначення в Іран не відбувається.

Коли говоримо про санкції проти Ірану, ми повинні пам’ятати, що вони різні і на секторальні санкції може вплинути тільки США. Європейський Союз може лише ввести персональні санкції. Ключовою проблемою є те, як через “сірій ринок” не дати подальший розвиток виробництву дронів.

Ізраїль уникатиме публічних заяв через російсько-українську війну й, відповідно, відновлюватиме повноцінний діалог з Росією. Країна уникала розмов про можливість постачання зброї Україні попри те, що в самому Ізраїлі є військово-промисловий комплекс, представники якого хотіли б долучитися.

Ізраїль робить головну ставку на співпрацю з Росією, бо, на їхню думку, Іран не буде застосовувати дрони проти Ізраїлю. Читайте Активніше боротимуться з Іраном. Ізраїль перегляне міжнародні відносини – прем’єр

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