Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

В Іспанії 80 осіб отруїлися зіпсованим м’ясом, серед них вагітні

В Іспанії масове отруєння. У регіоні Андалусія зафіксували спалах лістерії через зіпсовані м’ясні продукти. До лікарні потрапили 80 людей. Серед них 15 вагітні. Усі вони їли м’ясний рулет, зроблений відомою місцевою компанією.

Читайте: Масове отруєння креветками у Бердянську – 19 людей у лікарні

Нині на виробництві визнали, що понад дві тисячі упаковок продукції були заражені лістерією. Тому вирішили закрити бізнес, який успішно вели ще з 2013-го року. Симптоми лістерії – висока температура, слабкість, біль у м’язах, нудота. Від захворювання люди з ослабленою імунною системою можуть померти.

До слова, Факти ICTV розповідали про масове отруєння соняшниковою олією в Росії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пекло замість відпочинку: через пожежі на Канарах евакуювали 6 тис. людей
Масове отруєння креветками у Бердянську – 19 людей у лікарні
У Туреччині на відпочинку отруїлися 80 туристів
У Росії масове отруєння соняшниковою олією
13 дітей отруїлися на курорті в Івано-Франківській області
На Вінничині у церкві отруїлися 11 людей, серед них троє дітей
Вивісили прапор РФ та сміялися в обличчя: готель в Іспанії обурив туристів з України
На Львівщині 11 людей отруїлися на хрестинах у ресторані

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка