В Іспанії 80 осіб отруїлися зіпсованим м’ясом, серед них вагітні

В Іспанії масове отруєння. У регіоні Андалусія зафіксували спалах лістерії через зіпсовані м’ясні продукти. До лікарні потрапили 80 людей. Серед них 15 вагітні. Усі вони їли м’ясний рулет, зроблений відомою місцевою компанією.

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Нині на виробництві визнали, що понад дві тисячі упаковок продукції були заражені лістерією. Тому вирішили закрити бізнес, який успішно вели ще з 2013-го року. Симптоми лістерії – висока температура, слабкість, біль у м’язах, нудота. Від захворювання люди з ослабленою імунною системою можуть померти.

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