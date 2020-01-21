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В Іспанії викрили підпільну тютюнову фабрику – серед затриманих українці

Громадяни України – серед семи затриманих під час рейду на підпільну тютюнову фабрику в Іспанії. Під варту разом із ними потрапили росіяни та латвійці.

Незаконне виробництво сигарет налагодили у важкодоступній місцевості в Андалусії.

Правоохоронцям про угруповання, що займалося підробкою, стало відомо торік у березні. Під час арешту вилучили 54,5 тис. пачок сигарет, начебто виготовлених відомим брендом. Сигарети збували на території Іспанії та інших країн ЄС.

Затриманим уже висунули звинувачення – у контрабанді, зазіханні на чужу інтелектуальну власність та порушенні податкового законодавства.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Закарпатті затримали контрабандистів.

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