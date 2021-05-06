В Іспанії затримали українця, який нібито вбив силовиків на Майдані 2013 року

В Іспанії місцева поліція повідомила про затримання громадянина України, який нібито підозрюється у вбивстві двох силовиків під час подій на Майдані у 2013 році.

Заарештували чоловіка в іспанському місті Пусоль. Українські правоохоронці подали його у міжнародний розшук.

Підозрюваний ховався і останнім часом жив у хатині, яка розташована у віддаленій сільській місцевості.

Чоловік начебто регулярно змінював своє місцезнаходження – від Барселони та Мадрида до Валенсії.

У 2018 році ГПУ повідомила кільком особам про підозру у вбивстві та замаху на вбивство правоохоронців під час Майдану.

Джерела агенції Інтерфакс повідомляють, що йдеться про харків’янина Дмитра Липового.

Водночас експерти наполягають – він підпадає під амністію учасників протесту на Майдані.

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Розстріли на Майдані

В Україні слідчі виявили людей, які могли бути причетними до вбивств Героїв Небесної сотні у 2014 році під час Революції гідності.

Слідству вдалося ідентифікувало більшість осіб, які були 18 лютого 2014 року у Маріїнському парку.

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