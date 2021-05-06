В Іспанії затримали українця, який нібито вбив силовиків на Майдані 2013 року
В Іспанії місцева поліція повідомила про затримання громадянина України, який нібито підозрюється у вбивстві двох силовиків під час подій на Майдані у 2013 році.
Заарештували чоловіка в іспанському місті Пусоль. Українські правоохоронці подали його у міжнародний розшук.
Підозрюваний ховався і останнім часом жив у хатині, яка розташована у віддаленій сільській місцевості.
Чоловік начебто регулярно змінював своє місцезнаходження – від Барселони та Мадрида до Валенсії.
У 2018 році ГПУ повідомила кільком особам про підозру у вбивстві та замаху на вбивство правоохоронців під час Майдану.
Джерела агенції Інтерфакс повідомляють, що йдеться про харків’янина Дмитра Липового.
Водночас експерти наполягають – він підпадає під амністію учасників протесту на Майдані.
Розстріли на Майдані
В Україні слідчі виявили людей, які могли бути причетними до вбивств Героїв Небесної сотні у 2014 році під час Революції гідності.
Слідству вдалося ідентифікувало більшість осіб, які були 18 лютого 2014 року у Маріїнському парку.