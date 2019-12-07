В Івано-Франківську провели обшуки у провайдера, що нелегально транслював канали

Піратству – бій. У одного з інтернет-провайдерів в Івано-Франківську – обшуки. Чорний ресурс за абонплату споживачам продавав доступ до перегляду каналів провідних медіагруп. За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток провайдера може перевищувати мільйон гривень.

Обшуки провели одночасно у всіх філіях провайдера. Перевірили та вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

Пояснити бодай щось у компанії, де проводили обшук, не захотіли.

В області 15 провайдерів, які надають послуги телебачення. Вони разом із медіагрупами щороку укладають договір.

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На Прикарпатті – це останній випадок боротьби із піратським провайдером. І це неабиякий прецедент. Спочатку виявляють порушника, потім ведуть з ним перемовини щодо можливості досудового врегулювання порушення, і третій етап – скарга до поліції. Обшук – крайній варіант, але часом необхідний.

– Наша мета – довести всі наші кримінальні справи до успішного завершення, тому будемо робити все, щоб це зробити. А глобальна мета – це побороти піратство в Україні, – зазначив керівник Центру моніторингу контенту Digital&PayTV StarLightMedia Дмитро Лєвін.

Завдяки активній роботі StarLightMedia боротьба з піратством в Україні виходить на якісно новий рівень. Її фахівці самотужки відслідковують тіньових провайдерів і водночас навчають прав своїх партнерів. Та головне – ведуть активну пропаганду проти піратства. Адже це не просто крадіжка – це гроші, що мали б йти на розвиток вітчизняного продукту.

Цього року у кіберполіції розслідували 70 проваджень щодо порушення прав інтелектуальної власності. До суду поки направили тільки 14. На сьогодні максимальне покарання за піратство – до шести років позбавлення волі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні запустили флешмоб боротьби з піратством.

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