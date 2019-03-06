В Ізраїлі винайшли полімерну шкіру: як нею користуватися

Полімерну шкіру винайшли в Ізраїлі. Лікарі використовують інновацію для лікування опіків замість пластиру та бинтів.

Другу шкіру розприскують на опік з балону. Вона герметично закриває рану, поки шкіра відновлюється. Також це позбавляє пацієнтів необхідності міняти бинти, і, відтак, переживати нестерпний біль.

30-річний електрик Аві Роттенберг потрапив до лікарні торік у жовтні з важкими опіками. Часті зміни пов’язок на ушкоджених ділянках завдавали йому нестерпного болю. І тоді чоловік наважився випробувати інноваційний спрей, який зрештою допоміг.

Читайте: Марихуана в медицині: що лікує та чи дозволять в Україні

Друга шкіра може залишатися на шкірі до трьох тижнів. А коли опік загоїться – відшарюється сама. Такий винахід незамінний для хворих, які потребують частої зміни бинтів. Це зменшує біль, адже не прилипає до ран. До того ж, економить перев’язувальний матеріал. Прозорість спрею також дає змогу лікарям стежити за процесом відновлення.

Спрей уже випробували та схвалили в десяти ізраїльських та європейських клініках. Компанія-виробник планує запустити спрей у продаж уже в середині року. Спочатку в Європі, а потім і в США. Вартість спрею поки не розголошують. Але обіцяють зробити його максимально доступним. Зокрема, аби інновацію змогли включити до своєї аптечки рятувальники.

До слова, Факти ICTV розповідали про медицину в Ізраїлі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.