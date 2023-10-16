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В Ізюмі підірвався пенсіонер | Що не так з ленд-лізом | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023

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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 19:30 (16.10.2023).

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