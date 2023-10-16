Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
В Ізюмі підірвався пенсіонер | Що не так з ленд-лізом | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
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– В Ізюмі на Харківщині на вибухівці підірвався чоловік: що відомо
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– ХАМАС готовий звільнити заручників: що просить натомість
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– Пробув у полоні майже рік: історія львівського прикордонника
– Проєкт Помічник ветерана: як він працює
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 19:30 (16.10.2023).
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