Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Надзвичайні події

В курортному селищі на Одещині горіла база відпочинку Лаванда

Абрамова Юлія редакторка стрічки

Масштабна пожежа сталася на Одещині. В курортному селищі Грибівка вночі горіла база відпочинку Лаванда.

Вогонь знищив двоповерхову дерев’яну будівлю. Шквальний вітер розніс полум’я.

Пошкоджено два сусідні будинки. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу гасили 40 рятувальників майже 4 години. Причину займання встановлюють. Це вже друга пожежа в закладах літнього відпочинку.

Тиждень тому на безері моря в Одесі вщент згорів літній майданчик клубу Труман.

Читайте
У Дніпрі сталася пожежа у будинку для літніх людей - 5 осіб загинули

21 січня сталася пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.

На момент пожежі в будинку перебувало 33 людини, 15 із яких загинули, ще 11 постраждали.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Дніпрі сталася пожежа у будинку для літніх людей – 5 осіб загинули
У Дніпрі сталася пожежа у будинку для літніх людей – 5 осіб загинули
Власник житла відчув запах диму: у Сумах загорілася квартира в житловому будинку
Власник житла відчув запах диму: у Сумах загорілася квартира в житловому будинку
У Києві на Подолі загорівся ресторан: вогонь спалахнув на даху
У Києві на Подолі загорівся ресторан: вогонь спалахнув на даху
Сусіди помітили дим: в Одеській області під час пожежі загинуло подружжя
Сусіди помітили дим: в Одеській області під час пожежі загинуло подружжя
Чорний дим у небі: у Кременчуці спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
Чорний дим у небі: у Кременчуці спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
У Дніпрі через пожежу в будинку евакуювали людей
У Дніпрі через пожежу в будинку евакуювали людей
У Києві сталася пожежа у плавучому кафе в районі Гідропарку
У Києві сталася пожежа у плавучому кафе в районі Гідропарку
У Києві горить СТО: до найближчого джерела води понад 1,5 км
У Києві горить СТО: до найближчого джерела води понад 1,5 км
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка