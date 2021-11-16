В курортному селищі на Одещині горіла база відпочинку Лаванда

Масштабна пожежа сталася на Одещині. В курортному селищі Грибівка вночі горіла база відпочинку Лаванда.

Вогонь знищив двоповерхову дерев’яну будівлю. Шквальний вітер розніс полум’я.

Пошкоджено два сусідні будинки. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу гасили 40 рятувальників майже 4 години. Причину займання встановлюють. Це вже друга пожежа в закладах літнього відпочинку.

Тиждень тому на безері моря в Одесі вщент згорів літній майданчик клубу Труман.

21 січня сталася пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.

На момент пожежі в будинку перебувало 33 людини, 15 із яких загинули, ще 11 постраждали.

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