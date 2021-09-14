В Києві пройшов спеціалізований RAU Investment Forum

Про тенденції та потенціал українського ринку комерційної нерухомості, інвестиційну привабливість і можливості для залучення коштів в рітейл. В Києві пройшов спеціалізований RAU Investment Forum, який об’єднав в дискусійних платформах рітейлерів, девелоперів, інвесторів і представників влади.

Я, наприклад, як голова парламентської спецкомісії, мала можливість розповісти про наші законодавчі ініціативи, і про те, що ми робимо для бізнесу в конкретних резонансних справах, і отримати зворотній зв’язок.

Наразі в Україні, кажуть фахівці, найбільшу привабливість для інвесторів показує складська нерухомість, на яку пандемія вплинула найменше. А от торговельно-розважальні центри, які були закриті через карантинні обмеження, зараз знаходяться на етапі активного оновлення й залучення інвестицій.

Організатори RAU Investment форуму сподіваються, що його результатами стануть спільні рішення для створення комфортних умов для розвитку галузі.

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