Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

В Києві відкрили перший музей науки. Ціни на квитки та що подивитися

В Україні з’явився перший музей науки. Розташований він у Києві в павільйоні ВДНГ. На церемонію відкриття прибув особисто президент Володимир Зеленський і оглянув експозицію з понад сотнею інтерактивних експонатів та інсталяцій.

Головна особливість музею науки – це те, що тут можна все досліджувати власноруч. Наприклад – жбурнути кулю від боулінгу в скло, щоб випробувати його на міцність, чи покататися на велосипеді з квадратними колесами.

Дивіться: Як провести вихідні на ВДНГ

Вхід до музею науки коштує 100 грн, для школярів – 50 грн. Володимир Зеленський пообіцяв, що в майбутньому такі музеї з’являться і в інших регіонах.

Зеленського вразили масштаби будівництва Дністровської ГАЕС

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Чернівецькій області, відвідав об’єкт компанії Укргідроенерго Дністровську гідроакумулювальну електростанцію.

Президент оглянув будівництво другої черги Дністровської ГАЕС та залишився задоволений результатами роботи.

Теги: ,

По темі

Застрахувати всіх – Зеленський розповів про плани щодо захисту вчителів
Застрахувати всіх – Зеленський розповів про плани щодо захисту вчителів
Президента вразили масштаби будівництва Дністровської ГАЕС
Президента вразили масштаби будівництва Дністровської ГАЕС
Зеленський пояснив позицію України щодо конфлікту у Карабасі
Зеленський пояснив позицію України щодо конфлікту у Карабасі
Жорсткий карантин збив першу хвилю коронавірусу в Україні – Зеленський
Жорсткий карантин збив першу хвилю коронавірусу в Україні – Зеленський
Потрібно чітко встановити причини пожежі в Луганській області – Зеленський
Потрібно чітко встановити причини пожежі в Луганській області – Зеленський
В Україні з’явилося нове свято – День територіальної оборони
В Україні з’явилося нове свято – День територіальної оборони
У мери Одеси балотуються чотири Філімонових і два Зеленських
У мери Одеси балотуються чотири Філімонових і два Зеленських
Трагедія у Бабиному Яру: що символізує інсталяція та хто був на церемонії відкриття
Трагедія у Бабиному Яру: що символізує інсталяція та хто був на церемонії відкриття

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх