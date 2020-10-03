В Києві відкрили перший музей науки. Ціни на квитки та що подивитися

В Україні з’явився перший музей науки. Розташований він у Києві в павільйоні ВДНГ. На церемонію відкриття прибув особисто президент Володимир Зеленський і оглянув експозицію з понад сотнею інтерактивних експонатів та інсталяцій.

Головна особливість музею науки – це те, що тут можна все досліджувати власноруч. Наприклад – жбурнути кулю від боулінгу в скло, щоб випробувати його на міцність, чи покататися на велосипеді з квадратними колесами.

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Вхід до музею науки коштує 100 грн, для школярів – 50 грн. Володимир Зеленський пообіцяв, що в майбутньому такі музеї з’являться і в інших регіонах.

Зеленського вразили масштаби будівництва Дністровської ГАЕС

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Чернівецькій області, відвідав об’єкт компанії Укргідроенерго Дністровську гідроакумулювальну електростанцію.

Президент оглянув будівництво другої черги Дністровської ГАЕС та залишився задоволений результатами роботи.