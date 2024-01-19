Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
В НАТО готові до потенційного нападу Росії | Новини Факти ICTV за 19.01.2024
– Зведення Генштабу 19.01.2024.
– Окупанти двічі обстріляли Сумщину 18.01.2024.
– В НАТО готові до потенційного нападу з боку Росії.
– Росія не зупиниться на Україні – Дуда.
– Австралія не передасть Україні гелікоптери Taipan.
– Справа Гринкевичів: трьох підозрюваних взяли під варту на два місяці.
– У Вінниці триває програма з енергоефективності.
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