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Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

В НАТО готові до потенційного нападу Росії | Новини Факти ICTV за 19.01.2024

– Зведення Генштабу 19.01.2024.

– Окупанти двічі обстріляли Сумщину 18.01.2024.

– В НАТО готові до потенційного нападу з боку Росії.

– Росія не зупиниться на Україні – Дуда.

– Австралія не передасть Україні гелікоптери Taipan.

– Справа Гринкевичів: трьох підозрюваних взяли під варту на два місяці.

– У Вінниці триває програма з енергоефективності.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 8.00 (19.01.2024).

Факти ICTV
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