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Факти / Відео / Україна

В обласній лікарні Рівного на Covid-19 захворіли майже 90 медиків

У Рівному покарали винних за спалах коронавірусу в обласній лікарні. Там захворіли майже 90 медиків. Службове розслідування показало, що інфекція ширилися всередині лікарні, бо там не дотримувались санепідемрежиму, не вчасно мобілізувалися на боротьбу з інфекцією та не протестували медиків.

Коронавірус лабораторно підтвердили у працівників семи різних відділень. При тому, що це так званий чистий медзаклад, у якому не приймають хворих з підозрою на Covid-19.  На Тернопільщині помер хворий на коронавірус 68-річний фельдшер швидкої допомоги з Монастирського району. У цьому районі найбільше хворих в області – 177. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

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