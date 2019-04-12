В Одесі може обвалитися пляж Золотий берег – схилами пішли тріщини

Одеський пляж – Золотий Берег може будь-якої миті засипати ракушняком. У схилах постійно виникають тріщини, до метра завширшки. Одесити впевнені – все через забудову неподалік. При цьому відпочивати під небезпечними брилами породи люди не припиняють. У міської ж влади грошей на укріплювальні роботи немає.

До початку курортного сезону залишилося всього 2 місяці. Та на популярному одеському пляжі Золотий Берег відпочинок під загрозою. Третій рік поспіль не зникає небезпека зсуву вапняка. Тріщина у велетенській скелі ширшає і будь-якої миті може обвалитися.

Через особливості рельєфу у цьому районі поява тріщин у скелях – звичне явище. Аби запобігти їхньому поширенню, у сімдесятих роках провели комплекс протизсувних робіт. Але через постійний рух підземних ґрунтів це допомогло не надовго.

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Торік рятувальники обгородили небезпечну зону сигнальною стрічкою, зараз її вже немає. Велетенська брила звисає над кав’ярнями та пішохідною зоною. Періодично від скелі відколюються шматки вапна. Та людей це не лякає, вони і далі відпочивають прямісінько під небезпечним схилом. Одесити певні, така активна поява тріщин пов’язана з будівництвом житлового комплексу неподалік.

Такої ж думки і громадські активісти. Багатоповерхівки в прибережній зоні перевантажують схили і саме через це відбуваються постійні зсуви.

Одеська міська рада планує провести новий комплекс схилоукріплювальних робіт. Насамперед, треба розколоти небезпечну брилу і вивезти подалі. Та на все це треба 56 млн гривень, яких у міському бюджеті немає.

До слова, кілометровий зсув на Одещині: геологи назвали причину.

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