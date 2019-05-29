В Одесі можна відкривати пляжний сезон: вода придатна для купання

На Одеських пляжах уже можна відкривати сезон. Морська вода придатна для купання за санітарно-хімічними показниками, – заявили у міськраді.

Фахівці взяли 86 проб берегових вод на основних морських пляжах: Лузанівка, Ланжерон, Відрада, Дельфін, Аркадія, Чайка, Курортний та Золотий берег. Усі показники – у нормі.

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Щоправда, купатися доки холодно. Вода біля узбережжя +18 градусів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, де у Києві можна купатися.

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