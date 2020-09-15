В Одесі горів завод із виготовлення пельменів
В Одесі горів завод із виготовлення пельменів. Пожежа сталася близько опівночі. Люди, які живуть поруч почули гучний вибух, та повибігали на вулицю.
Підприємство розташоване у районі історичної Молдованки, і впритул до житлових будинків. Дивом ніхто не постраждав.
Займання сталося у кабінеті фінансового директора на другому поверсі. Причиною пожежі рятувальники називають зумисний підпал. Триває розслідування.
Вибух газопроводу в Чабанах
У Чабанах під Києвом сталася аварія на газопроводі.
Близько 00.10 15 вересня люди почули сильний гул. Також багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром події, в мережі скаржилися на те, що важко дихати через сморід.
2020-09-15
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