В Одесі горів завод із виготовлення пельменів

В Одесі горів завод із виготовлення пельменів. Пожежа сталася близько опівночі. Люди, які живуть поруч почули гучний вибух, та повибігали на вулицю.

Підприємство розташоване у районі історичної Молдованки, і впритул до житлових будинків. Дивом ніхто не постраждав.

Займання сталося у кабінеті фінансового директора на другому поверсі. Причиною пожежі рятувальники називають зумисний підпал. Триває розслідування.

Вибух газопроводу в Чабанах

У Чабанах під Києвом сталася аварія на газопроводі.

Близько 00.10 15 вересня люди почули сильний гул. Також багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром події, в мережі скаржилися на те, що важко дихати через сморід.