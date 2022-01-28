В Одесі обвалилася стіна житлового будинку: одна людина загинула, дві отримали поранення

На вулиці Хуторській в Одесі обвалилася стіна житлового будинку, яку було пошкоджено внаслідок вибуху газу минулого року.

Внаслідок пригоди постраждали три особи – одна з них померла в кареті швидкої допомоги, а ще двох було доставлено до найближчого лікувального закладу.

Інцидент стався під час демонтажу на третьому поверсі. Представники підрядної компанії намагалися завалити стіну, проте вони не розрахували траєкторію її падіння, та величезна брила впала прямо на них.

В Одесі обвалилася стіна житлового будинку: одна людина загинула, дві отримали поранення / 8 фотографий

Під час обвалу в будинку перебувало ще дві родини, проте серед них, на щастя, ніхто не постраждав.

До рятувальних робіт було залучено дві одиниці спеціальної техніки, а також дев’ятьох бійців Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що напередодні стався вибух житлового будинку в селі Чукалівка Івано-Франківської області. Внаслідок пригоди травми отримав господар житла.

Детонація сталася у приміщенні літньої кухні, біля якої перебував чоловік. При цьому споруда не спалахнула й не зруйнувалася.

Рятувальники передали потерпілого медикам, які на кареті екстреної медичної допомоги доставили його до Обласної клінічної лікарні, де він перебуває під наглядом медпрацівників.

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