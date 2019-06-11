В Одесі оголосили жалобу через пожежу у психлікарні

В Одесі розслідують пожежу в психіатричній лікарні, у якій загинуло шестеро людей і троє постраждали.

Менше ніж за добу після пожежі слідство вже оприлюднило перші результати. Основною версією причини займання будівлі став людський фактор.

Під час пожежі, яка сталася пізно ввечері 10 червня, у відділенні було 57 людей, з них троє співробітники закладу. Від зазнаних травм на місці загинули четверо, ще двоє померли в реанімації. Найстаршому загиблому був 91 рік, а наймолодшій – медсестрі 51. Та як з’ясувалося пізніше, один із загиблих помер за декілька годин до пожежі.

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В поліції відкрили 4 кримінальні провадження – за фактом порушення правил пожежної безпеки, умисне вбивство, умисне пошкодження майна, що спричинило загибель людей та службова недбалість. Декілька пацієнтів перебувають в 11 та 10 міській клінічній лікарнях.

Слідство проводить комплексну перевірку закладу на дотримання правил пожежної безпеки. Правоохоронці обшукали кабінети адміністрації лікувального закладу. Також, слідчі виявили – жодних висновків після попередніх перевірок керівництво психлікарні не зробило, а порушень і зокрема пожежної безпеки, було чимало.

Окрім з’ясування причин трагедії, правоохоронці проведуть розслідування недбалості службових осіб. Це стосується й протипожежної сигналізації, яку встановили та не підписали договір з обслуговуючою компанією. В Одеській обласній адміністрації оголосили завтра день жалоби за загиблими.

Також родинам загиблих виділять грошову компенсацію – 100 тисяч гривень, а постраждалим – по 50 тисяч.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив Володимиру Гройсману створити державну комісію для розслідування причин пожежі у психлікарні в Одесі.

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