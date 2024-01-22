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В Одесі правоохоронці затримали Романа Гринкевича | Новини Факти ICTV за 22.01.2024

– Сьогодні Україна відзначає День Соборності України.

– Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва 22.01.2024.

– В Одесі затримали Романа Гринкевича.

– Окупанти вгатили по Куп’янську 22.01.2024: загинула людина, ще одна – отримала поранення.

– На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на місцевого жителя, він загинув.

– Росіяни вгатили по Краматорську 22.01.2024: одна людина загинула, ще одна – поранена.

– Снайперка Анастасія Савка втратила на війні ногу, але не віру у життя.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18.00 (12.01.2024).

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