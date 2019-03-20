В Одесі відкрили майстерню, де можна здати на переробку пластик

В Одесі активісти відкрили майстерню, де можна здати на переробку пластик. Три роки тому, одесит Євген Хлєбніков під час відпочинку в лісі побачив велетенську гору сміття. Обурений, вирішив боротися з цим явищем.

Одесити можуть не лише здавати пластик до майстерні, а й створювати з нього різні предмети. Від чашок і тарілок до картин. Все залежить від фантазії та кількості сировини.

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Приймають чистий та відсортований за кольорами пластик. Подрібнюють і вже потім дають друге життя.

Долучитися до переробки можуть і городяни.

Майстер-класи з переробки пластику проводять безкоштовно. Так у майстерні хочуть мінімізувати кількість відходів та показати, що пластик не просто сміття, а й цінна сировина.

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