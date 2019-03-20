В Одесі відкрили майстерню, де можна здати на переробку пластик
В Одесі активісти відкрили майстерню, де можна здати на переробку пластик. Три роки тому, одесит Євген Хлєбніков під час відпочинку в лісі побачив велетенську гору сміття. Обурений, вирішив боротися з цим явищем.
Одесити можуть не лише здавати пластик до майстерні, а й створювати з нього різні предмети. Від чашок і тарілок до картин. Все залежить від фантазії та кількості сировини.
Дивіться: Відмова від пластику і сортування сміття: як Грузія рятує свою екологію
Приймають чистий та відсортований за кольорами пластик. Подрібнюють і вже потім дають друге життя.
Долучитися до переробки можуть і городяни.
Майстер-класи з переробки пластику проводять безкоштовно. Так у майстерні хочуть мінімізувати кількість відходів та показати, що пластик не просто сміття, а й цінна сировина.
До слова, життя без пластику: як відмовляються від нього у світі та яка ситуація в Україні.