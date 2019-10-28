В одеському центрі Світанок дітей били та змушували жувати використані презервативи

Скандал в Одесі навколо центру соціально-психологічної реабілітації Світанок. Вихованці розповідають, як над ними знущались вихователі.

14-річна Мирослава Гайтан не раз потрапляла до центру, але через принизливе ставлення вихователів кілька разів звідти тікала. За це її жорстоко били більярдним кийком, а останнього разу привселюдно відрізали волосся.

Неслухняних відправляли до карцеру або ж до психіатричного диспансеру – на примусове лікування. Втікачів розшукували за допомогою приватних охоронців, які їх також часто били. Одного разу вихователі застали підлітків під час статевого акту.

– Приїхав ОМОН. Били електрошокером, ставили під холодний душ, змушували діставати використаний презерватив з урни, розрізати навпіл та жувати, – згадує Мирослава Гайтан.

Не витримавши знущань, діти неодноразово зверталися до правоохоронних органів і правозахисників. Завдяки публікаціям у мережі насильство в реабілітаційному центрі викликало суспільний резонанс. Служба у справах дітей почала внутрішню перевірку.

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Колишня вихованка закладу розповіла, що представник ювенальної юстиції поліції замість того, щоб захищати вихованців і допомагати їм, знущався з них. Цей та інші факти нині перевіряють у поліції.

Керівництво Світанку факт насилля проти дітей заперечує та стверджує, що все це вигадка. І тікають вихованці начебто не через те, що їм погано в закладі, а через прагнення до свободи.

Нині в закладі 45 дітей віком від 3 до 17 років. На час службового розслідування директор Світанку відсторонений від обов’язків, втім це не гарантує безпеки вихованцям, адже викладачі та персонал залишаються на робочих місцях, – впевнені громадські активісти.

Активісти також впевнені, що таких закладів як Світанок в Україні багато, й щоденне насилля застосовують через безкарність і неосвіченість вихованців. Але діти часом не витримують таких знущань. Нещодавно одна з вихованок Світанку – 17-річна Тетяна – перерізала собі вени уламком від чашки, втім до лікарні її не госпіталізували, а лише перебинтували руку й доставили до психіатрічного диспансеру.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Харкові няня знущалась над дівчинкою з ДЦП.

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