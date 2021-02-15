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В окупованій Горлівці підірвали авто поплічника Безлера

В тимчасово окупованій Горлівці Донецької області підірвали терориста Сергія Попова – соратника ще одного сепаратиста Безлера.

Невідомі заклали в автомобіль бойовика фугас (заряд вибухової речовини, – Ред.) і привели його в дію, коли він забирав доньку до школи.

Бомба була під водійським сидінням, тому дитина вижила. Бойовик з пораненнями потрапив до лікарні. Наразі в’їзд і виїзд з Горлівки перекритий, шукають підривників.

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Сергій Попов брав участь у здачі Криму Росії. У Горлівці він входив до близького оточення одного з лідерів так званої ДРН Ігоря Безлера, який свого часу виїхав до Росії і там зник.

Крім того, ватажків терористів з ОРДЛО ліквідовують регулярно. Найчастіше свої ж – через перерозподіл кримінального бізнесу.

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