В Опитному згоріла живцем “кіборг у цивільному” Марія Горпинич

Вона пережила 5 років війни, поховала чоловіка та сина – його поранило скалками у голову під час обстрілу. Ховати власну дитину бабусі Марії довелося у вирві від того самого снаряду, що його вбив, адже на цвинтарі не дозволили через небезпеку. І ось легендарна мешканка багатостраждального Опитного, “кіборг у цивільному”, як називають тамтешніх мешканців – 79-річна Марія Горпинич згоріла живцем у власній хаті. Бо рятувальники просто не змогли заїхати до селища через грязюку.

Опитне було одним із перших українських населених пунктів, куди пришла війна. Від темряви бабуся Марія рятувалася запалюючи свічки та гасову лампу.

Вона висаджувала городину, не здавалася до останнього, хоча зізнавалася: після смерті сина заходити в будинок і бути в ньому самій дуже тяжко. Хату відбудували силами волонтерів: цьогоріч поставили вікна, двері, обласна адміністрація дала шифер. Тепер все це згоріло вщент.

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Аби в селищі було світло, то трагедії би не сталося, – певні мешканці Опитного. Але перспектив, що воно тут з’явиться – жодних, – кажуть місцеві урядники. І гарантій, що не станеться нового лиха, коли знадобиться допомога швидкої або рятувальників – також немає.

На віконці вигорілої хати баби Марусі – дві червоні гвоздички, які принесли сусіди. Будинок і досі тліє. За підрахунками волонтерів, таких населених пунктів з обмеженим доступом, куди в разі лиха екстрені служби потрапити можуть не завжди і не відразу, на лінії розмежування нині близько семи десятків.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як потойбічні сили допомагають бійцям ООС.

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