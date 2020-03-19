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В ОРДЛО 91 підозра на пневмонію, тестів на Сovid-19 немає

600 підозр на вірусну інфекцію та 91 випадок пневмонії. Український омбудсмен Людмила Денісова отримала від громадських організацій приголомшливі цифри з окупованих міст Донбасу. Річ у тім, що в ОРДЛО не завозили тест-системи для виявлення коронавірусу, то ж на що хворіють українці в захоплених бойовиками містах – можна тільки здогадуватися.

Відбирають телефони, обмежують зв’язок із зовнішнім світом. Пацієнтів з підозрою на коронавірус в окупованих містах Донбасу приховують. Все робиться, щоби по телевізору ввечері розповісти про чергову перемогу.

Але відсутність коронавірусу на захопленому бойовиками телебаченні не рятує від паніки місцевих.

Чому ж, попри, начебто, відсутність коронавірусу в ОРДЛО,в Донецьку та Луганську панікують та закупляються продуктами. Відповідь проста – бойовики не повідомляють скількох людей перевірили на коронавірус, адже тестів на Сovid-19 в окуповані міста ніхто не завозив. Все що можуть зробити з підозрілими людьми, помістити на карантин, і відпустити. Жодних тестів.

Поки ж тамтешня влада хвалиться, що озброїлась в боротьбі з коронавірусом виробництвом багаторазових масок.

Випустили тисячу масок, сьогодні випускаємо ще тисячу. Ця маска багаторазова, її можна попрати, попрасувати, можна її виварювати в окропі, і з нею нічого не станеться.

Однак українські медики наполягають, в боротьбі з вірусом використання масок повинно бути не більше 2 годин і вірити про вакцину проти коронавірусу, яку виготовили у Донецьку також не треба – це фейк.

Факти ICTV раніше писали про те, що штаб ООС через підозри коронавірусу в ОРДЛО обмежив перетин КПВВ.

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