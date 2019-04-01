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Факти / Відео / Україна

В основному дзвінки з РФ: МВС про випадки мінування на виборах 2019

Гість студії Факти ICTV Іван Стойко, радник міністра внутрішніх справ України, голова координаційного штабу МВС. Він розповів, наскільки  правоохоронці були готові до надзвичайних ситуацій на дільницях.

Далі пряма мова: 

Які маємо порушення і як вони могли вплинути на результати голосування?

Суттєвих порушень не було. Протягом передвиборчої кампанії було дуже багато порушень. Можлив,о хтось думав і мав намір зірвати вибори. Ми говорили, що готові до будь яких ситуацій. Ми дійсно були готові до підривів, ми були готові до підкупів чи до бійок на дільницях.

Ми завели 60 кримінальних справ, вони зараз у ході розслідування, але якщо говорити про самі порушення  – це намагання винести бюлетені, псування або фотографування.

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Були телефонні дзвінки, особливо у Дніпропетровській області, про замінування виборчих дільниць. Це були в основному дзвінки з Росії. Заяв і повідомлень поступило до 12 години 2467 по всій Україні.

Як ви особисто ставитеся до результатів екзит-полу?

Я позитивно вражений, що український національний екзит-пол фактично 50% вже перевірено протоколів.

Чому на цих виборах було порушень менше, ніж у минулі роки?

Я не хочу хвалити Міністерство внутрішніх справ, але ми протягом 3 місяців працювали превентивно, розказували людям про ті випадки порушень, які можуть нести  статті чи інші покарання і можливо десь це вплинуло.

Результати голосування на виборах президента збіглися з Вашими очікуваннями?

Результати

До слова, у КВУ назвали наймасовіші порушення на виборах президента.

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