В похід Карпатами: українець створив мобільний додаток для туристів

Українські Карпати щороку притягують все більше мандрівників.

Вони складають наплічники та рушають у гірські мандрівки. Та не знаючи складності маршруту, часто туристи наражають себе на небезпеку.

Прикарпатському програмісту Романові Гелемб’юку вдалося поєднати свою роботу з тим, що любить – з горами. Він створив мобільний додаток В похід Карпатами, який допоможе туристам безпечно мандрувати в горах.

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Професійними паперовими картами для гірських мандрівок зазвичай люди нехтують чи банально не вміють ними користуватися. Завантажити в телефон можна лише міжнародні мапи, та вони не дають оцінки складності маршруту й порад, як не заблукати в горах.

Роман мешкає в Івано-Франківську і часто мандрує рідними Карпатами. Чоловік добре знає проблеми, з якими стикаються туристи. Він – програміст, тож створив мобільний додаток на допомогу мандрівникам.

Спочатку працював над сайтом з картою. Згодом збагнув, що мобільний додаток зручніший.

Туристи рухаються за прокладеним маршрутом, який оновлюється, щойно з’явиться інтернет. Якщо зв’язок зникає, йдуть по збереженій карті. Можна також завантажити і мапи офлайн. Працює програма поки лише на системі Android.

Безкоштовний додаток уже завантажили понад 4 тисячі разів. Користувачі пишуть відгуки, пропонують зміни та уточнення. Роман планує додати логістичні схеми, розклади автобусів і потягів. Є ідея додати кнопку SOS та співпрацювати із рятувальниками.

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