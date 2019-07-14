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В понеділок із заходу в Україну прийдуть дощі

Початок тижня синоптики обіцяють дощовим.

Негода прийде із заходу, і в понеділок – литиме скрізь, окрім сходу та півдня. У вівторок дощами з грозами накриє всю країну.

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Та це ненадовго, вже у середу розпогодиться у більшості областей, а четвер радуватиме сонцем. При цьому температура увесь тиждень буде комфортною, у середньому 22-24 градуси тепла.

Нагадаємо, 6 липня у південних та східних областях України було оголошено штормове попередження.

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