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Факти / Відео / Україна

В рамках держпрограми почали ремонт траси Харків-Сімферополь

Велике будівництво триває – в рамках держпрограми почали лагодити трасу Харків-Сімферополь на ділянці між Запоріжжям та Мелітополем. Будівельники вже  відновили покриття на кількох кілометрах магістралі.

Будівельники вже ґрунтовно відновили покриття на кількох кілометрах магістралі. За якість вони ручаються кількома роками гарантії.  Шляховики  кажуть, за умов раціонального використання магістралі гарантія на нове покриття – три роки. Та якщо тут їздитимуть перевантажені фури, понад 24 тонни, дорога стільки часу не витримає.

Тож, після ремонту магістралі, який планують завершити цьогоріч, на трасі працюватимуть чотири пункти вагового контролю для вантажівок.

Попри негоду в останні дні шляховики ретельно лагодять курортну трасу в напрямку Азовського узбережжя. Біля містечка Василівка порається сотня робітників та гуркочуть десятки одиниць важкої будівельної техніки. Тут уже кілька тижнів ремонтують магістраль.

Факти ICTV раніше писали про те, як уряд та президент планують відновити шляхопроводи України.

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