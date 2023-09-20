В Сочі палає Роснафта, а в Нагірному Карабасі припинили вогонь? Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– Атака дронів на Полтавщину — подробиці;

– Обстріл деокупованої Херсонщини: є загиблі;

– Обстріл Харківщини під час евакуації;

– 1,5 року живуть у підвалі власної висотки: жителі Харківщини не можуть користуватись відновленим житлом;

– Подробиці від ДБР по справі Самбірського ТЦК на Львівщині;

– Бавовна в Росії: у Сочі спалахнула “Роснафта”;

– Умєров підбив перші підсумки зустрічі Рамштайн;

– Ключові перемовини на Генасамблеї ООН: чого слід чекати;

– Операція Азербайджану в Нагірному Карабасі: влада невизнаного регіону оголосила про припинення вогню.

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