Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
В Сочі палає Роснафта, а в Нагірному Карабасі припинили вогонь? Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– Атака дронів на Полтавщину — подробиці;
– Обстріл деокупованої Херсонщини: є загиблі;
– Обстріл Харківщини під час евакуації;
– 1,5 року живуть у підвалі власної висотки: жителі Харківщини не можуть користуватись відновленим житлом;
– Подробиці від ДБР по справі Самбірського ТЦК на Львівщині;
– Бавовна в Росії: у Сочі спалахнула “Роснафта”;
– Умєров підбив перші підсумки зустрічі Рамштайн;
– Ключові перемовини на Генасамблеї ООН: чого слід чекати;
– Операція Азербайджану в Нагірному Карабасі: влада невизнаного регіону оголосила про припинення вогню.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 13:00 (20.09.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.