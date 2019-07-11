В США затопило Новий Орлеан: машини по вікна у воді
Новий Орлеан залило після кількох сильних гроз, які пройшли напередодні одна за одною.
Вода затопила підвали і дійшла до перших поверхів. Місцями рівень води на вулицях – майже метр. Водії змушені були покидати свої авто просто на дорозі – вони опинилися по вікна у воді.
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На сусідньому озері Понтчертрейн очевидці зняли доволі рідкісний природний феномен – водяний смерч.
Після урагану Катріна, що 2005 року практично винищив жителів міста городяни, особливо гостро реагують на воду на вулицях міста і кажуть – причина повені не так сильний дощ, як застаріла зливна система.
Нагадаємо, у Росії через зливи затопило 13 населених пунктів: місто Тулун опинилося під водою.