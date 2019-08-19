В Туреччині горять ліси біля Бодрума і Міласа: почалася евакуація

На заході та півдні Туреччини – лісові пожежі. Палає неподалік міст Мілас та Бодрум, а також у провінції Ізмір.

Вогонь охопив понад сотню гектарів лісу. Борються з ним 23 гелікоптери та 250 пожежних машин.

Читайте: Пожежа у Токіо Стар: серед загиблих дитина і громадянка Австралії

Біля Бодруму евакуюють мешканців будинків, розташованих неподалік лісу. Місцевих закликають не використовувати дороги в районах пожежі. Це небезпечно і заважає вогнеборцям.

Нагадаємо, під Києвом у селі Крушинка сталася масштабна пожежа на птахофабриці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.