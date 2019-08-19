В Туреччині горять ліси біля Бодрума і Міласа: почалася евакуація
На заході та півдні Туреччини – лісові пожежі. Палає неподалік міст Мілас та Бодрум, а також у провінції Ізмір.
Вогонь охопив понад сотню гектарів лісу. Борються з ним 23 гелікоптери та 250 пожежних машин.
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Біля Бодруму евакуюють мешканців будинків, розташованих неподалік лісу. Місцевих закликають не використовувати дороги в районах пожежі. Це небезпечно і заважає вогнеборцям.
Нагадаємо, під Києвом у селі Крушинка сталася масштабна пожежа на птахофабриці.
2019-08-19
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