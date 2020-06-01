В Україні дозволили роботу дитячим садочкам: які правила для дітей і батьків

Із 1 червня в Україні запрацювали дитячі садочки. Щоправда, не у всіх областях, а лише там, де дозволяє епідеміологічна ситуація. Відкрились і 90% дошкільних навчальних закладів столиці, це приблизно 550 садків. Всі відкриті заклади – державні, у решти відбуваються планові ремонтні роботи.

Вперше не те, що стороннім особам, а й батькам не дозволяють заходити до приміщення. Дітей передавали вихователям на вулиці, опісля обов’язкового температурного скринінгу. Рідні вихованців, як і працівники установи, мають перебувати у масках.

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За наказом МОЗ у всіх, в кого температура вище за 37,2 не можуть допускати у групу. Не впустять і тих, у кого є прояви ГРВІ. За інформацією КМДА, лише 37% батьків зголосилися відвести дітей до садка. Тож принаймні у перші дні в столиці не очікують високої відвідуваності, а відтак і переповнених груп. Батьки ж кажуть, що йдуть на вимушений крок. Докладніше у сюжеті Христини Величанської.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив адаптивний карантин в Україні, який триватиме з 22 травня до 22 червня. Він передбачає послаблення загальнонаціональних обмежувальних заходів. Тепер вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація.

Відповідно до постанови уряду з 22 травня дозволили: проводити спортивні заходи до 50 учасників без глядачів; відновити роботу релігійних установ (не більше 1 людини на 10 м²); запрацювати готелям (без ресторанів); відновити роботу наземного транспорту міського та міжнародного значення.

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