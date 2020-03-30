В Україні готові виробляти Хлорохін для боротьби з коронавірусом

Дедалі більше країн починають застосовувати в боротьбі з коронавірусом ліки проти малярії Хлорохін. Дослідження з гідроксихлорохіном першим провів лікар-вірусолог з французького Марселя. Із 25 пацієнтів у 15 препарат допоміг здолати хворобу.

Пізніше про ефективність Хлорохіну заявив президент США Дональд Трамп і доручив проводити клінічні випробування. Аби довести ефективність Хлорохіну, потрібно ще багато часу. Препарат поки експериментальний, в Україні його ще немає. Українська ж фармацевтична компанія Дарниця заявила, що готова виробляти Хлорохін, однак для цього треба, щоб держава дозволила завезення необхідних компонентів в Україну, пришвидшила порядок реєстрації і дозволила застосування препарату як експериментальний засіб лікування.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила методи лікування і профілактики коронавірусу Covid-19, які практикують у ЄС або США.

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