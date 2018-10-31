В Україні хочуть заборонити авто з Росії. З 2019 року вони стануть дешевше євроблях

Після харчів, побутової хімії, добрив – в Україні хочуть заборонити завозити з Росії і машини. Цього на 5 рік війни вимагають деякі депутати. Просять, аби уряд запровадив ембарго на імпорт автівок з Росії.

Ця заборона має стосуватися не лише виключно російських марок авто, але й світових брендів. Адже в Росії вже давно свої заводи побудували відомі автовиробники. Там автівки збирають не лише для внутрішніх споживачів, але й для експорту в Україну.

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За даними нардепів, тільки з початку року країна-агресорка в Україну ввезла машин майже на 60 мільйонів доларів. Це на 14% більше, ніж торік. Щоправда, чому про це депутати згадали лише на 5 рік війни і перед виборами – невідомо.

Натомість в асоціації автоімпортерів та дилерів переконують, найбільша проблема – з Росії завозять в Україну не новенькі авто, а вживані. У разі ухвалення закону їх ввезення теж заборонять, щоправда, усі обмеження там уже навчилися обходити.

– Ввозяться вживані автомобілі з Росії через Білорусь – там вони ставляться на облік і потім ввозяться, як білоруські автомобілі. Якщо ви бачили, дуже багато євроблях теж їздять на білоруських номерах. Все це автомобілі з Росії, – розповідає Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

До того ж, виявляється, авто, як старі, так і нові, завезені з Росії, поступаються у ціні європейським. А з першого січня можуть стати ще дешевшими. Уряд не подовжив постанови про акцизи на ввезення авто з країни-агресорки. Тож якщо законотворці не запровадять обмежень — росіяни зможуть їх завозити без жодних мит.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що вчені знайшли безпечне і дешеве паливо для автомобілів.

Опубліковано Жовтень, 31 в 21:47



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