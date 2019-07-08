В Україні інтернати почали замінювати сімейними будинками і патронатними сім’ями

Понад 700 інтернатів, на які виділяють майже 8 мільярдів гривень щорічно і за ці гроші там ламають життя дітей. Вже за 7 років дитбудинки мають зникнути. Реформу деінституалізації втілюють поступово. Наприклад, наступного року перестануть приймати у будинки дитини немовлят. Однак, реформу намагаються загальмувати.

Балкон – єдине місце для прогулянки вихованців інтернату у Верхньодніпровську. На вулицю дітей з інвалідністю не випускають, вдягають аби-як. Коли до закладу навідалися представники омбудсмена, один хлопчик на тридцятиградусній спеці сидів у теплому светрі.

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Тобто дитину зв’язували, що фактично є тортурами. Але вихователям так легше доглядати за хворими. Ці люди працюють по 20 чи 30 років, вони так звикли.

Так звикли у більшості із понад 700 українських інтернатів, каже волонтер Ліна Дешвар. У дитбудинках вона виросла.

Інтернатів Україна планує позбутися за 7 років. Натомість залишаться сімейні будинки і патронатні сім’ї. Лише важкохворі діти будуть під опікою держави, житимуть у закладах на 10 вихованців. Почнуть із будинків дитини: немовлят вони не прийматимуть з початку 2020 року і додаткових коштів на це не треба, та система почала пручатися.

А все тому, що на утримання дитбудинків виділяють великі гроші. Активістам, які опікуються реформою, погрожували, батьків дітей з інтернатів виводили на протести. Та вони не здаються.

У центрі під Києвом допомагають оговтатися від психологічної травми після життя у складних сім’ях чи сиротинцях. У кожного свій вихователь, затишна кімната. Діти не пристосовані до життя, їх вчать себе обслуговувати, готувати, прибирати.

У поєднанні з консультаціями психолога такі методи дають результат. Карина потрапила до сиротинця, коли зникла її матір, оговталася лише тут.

Мати, Ірина Федоряк, разом із чоловіком відкрила дитячий будинок сімейного типу одна із перших в Україні, ще 20 років тому. Держава допомогла з оселею.

Допомагає дітям тепер і колишня вихованка інтернату Ліна, вона навчає долати страхи і бар’єри. Дівчина на протезі дає урок танців, завдяки яким хлопчик, що не чує з народження, сприйняв ритм кантрі.

Нагадаємо, в одному з дитячих будинків Кропивницького вихователька облила однорічного хлопчика окропом. У дитини опік другого ступеня.

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