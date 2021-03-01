В Україні легально запрацюють казино: де та хто їх контролюватиме

Уже навесні в Україні зможуть запрацювати легальні казино та гральні зали. У 2020 році Кабінет міністрів України ухвалив закон про гральний бізнес.

Офіційно зможуть працювати лише компанії, які юридично зареєстровані в Україні. Вони мають придбати ліцензію і на діяльність, і на гральне обладнання.

Всі кошти підуть у державну скарбницю. Казино ще не працюють, а держава вже отримала 46 млн грн лише за кілька ліцензій. До кінця року уряд планує отримати понад 7 млрд грн.

Дозволи на розміщення отримали з десяток закладів. Чотири у Києві, два готелі у Львові. По одному в Одесі, Рівному, Вінниці, Харкові та Білій Церкві.

Видаватиме ліцензії та контролюватиме бізнес Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Будуть фізичні перевірки та система онлайн-моніторингу.

Перед грою клієнт зможе встановити для себе ліміт грошей. Крім того, створять базу даних залежних гравців, яких не пускатимуть до закладів.

Наприкінці 2020 року в місті Кагарлик Київської області викрили незаконний гральний заклад. Він діяв на території місцевого торгового центру. Крім того, правоохоронці знайшли там наркотики.

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